Команды Джошуа и Уайлдера достигли устного соглашения о поединке.

Британский боксер Энтони Джошуа может в скором будущем провести бой против американца Деонтея Уайлдера.

Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Эй Джея, сообщил, что сторонам боксеров удалось достичь устной договоренности о проведении боя.

"Мы согласовали условия для поединка Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, но до тех пор, пока мы не подпишем контракт, бой не состоится. Мы готовы взяться за это сражение. Сторона Уайлдера также согласна. Речь идет не только о Саудовской Аравии. Ведутся переговоры в других странах.

В Саудовской Аравии существует идея управления и владения боксом – все зависит от них. Если они не организуют бой Джошуа и Уайлдера, возможно, это сделает кто-то еще. Это один из самых больших поединков в тяжелом весе. Но я даже не удивлюсь, если в результате Джошуа подерется с Фьюри", – приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа владел титулами WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, но потерял их, проиграв украинцу Александру Усику. Деонтей Уайлдер, в свою очередь, потерял титул чемпиона по версии WBC, проиграв Тайсону Фьюри.

В послужном списке Уайлдера 43 победы, два поражения и одна ничья в 46 боях на профи-ринге. Оба поражения американец потерпел против Тайсона Фьюри.

Энтони Джошуа за свою карьеру провел 29 поединков (26 побед и три поражения). Свой последний бой британец провел в апреле этого года. Эй Джей нокаутировал Роберта Хелениуса в седьмом раунде.

Примечательно, что последним соперником Уайлдера также был Роберт Хелениус. Американец нокаутировал финна в первом раунде.

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