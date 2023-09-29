Известный боксер продолжает поддерживать УПЦ МП.

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко высказался о митрополите УПЦ МП Онуфрии.

Слова спортсмена приводит информационное агентство "Союз православных журналистов" (СПЖ), которое публикует новости УПЦ Московского патриархата.

- Вы общаетесь с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Кто он для вас?

Видео дня

- Очень светлый человек. У людей, которые очень давно духовно развиваются, чувствуется сила и мощь, которой Всевышний их наделяет. Сложно подобрать какие-то слова, сложно это описывать. Но чувствуется сила человека.

Ты прекрасно понимаешь, что все это он получает благодаря своим молитвам, благодаря стараниям, благодаря любви к Господу. Наверное, вот этим отвечает ему Господь и дает ему внутреннюю энергию, которую человек может почувствовать, даже находясь просто рядом, - сказал Ломаченко.

Скандалы с участием Василия Ломаченко

Ранее Василий попал в скандал, опубликовав совместные фото и две части интервью со скандальным митрополитом Лукой, против которого были введены санкции.

После этого страница боксера в Instagram была заблокирована на территории Украины, а общественная организация "Рух честно" внесла Ломаченко в реестр предателей Украины.

Также боксер публиковал видео, где прихожане УПЦ МП критиковали Владимира Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: