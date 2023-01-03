Основанием для внесения Василия Ломаченко в реестр стали его публикации в Инстаграме.

Бывший чемпион мира и олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов по боксу Василий Ломаченко внесен в список госпредателей, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Как сообщается на сайте chesno.org, основанием для внесения украинского боксера в реестр стали его публикации в социальных сетях.

"Публичность налагает определенные социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей, и влияют на мнение молодого поколения.

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Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды", - приводит слова лидера "ЧЕСНО" Виты Думанской официальный сайт организации.

Напомним, Василий Ломаченко опубликовал у себя на странице в Инстаграм публикацию с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата. В своей проповеди Лонгин говорит о том, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви господней и против украинского народа", что является одним из ключевых нарративов российской пропаганды.

После волны критики в комментариях Ломаченко сделал еще один пост с тем же скандальным церковнослужителем.

Кроме того, в декабре боксер также публиковал фото митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции СНБО.

Также Василий Ломаченко посещал Киево-Печерскую Лавру, чтобы испечь просфоры. Боксер поделился снимками в социальных сетях, на которые общественность также возмущенно отреагировала.

Ранее "Рух ЧЕСНО" внес в список госпредателей и футболиста с украинским паспортом Анатолия Тимощука.

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