WBA рассмотрела апелляцию британского боксера и поставила точку в спорах.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поставила точку в спорах вокруг поединка Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Напомним, представители британского боксера подали апелляцию в надежде оспорить результат боя и признать его недействительным.

WBA рассмотрела апелляцию британца и постановила, что результат чемпионского боя остается в силе. В организации не нашли никаких доказательств того, что судья допустил ошибку в пятом раунде поединка.

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"После тщательного изучения материалов апелляции, всех документов и доказательств, представленных как апеллянтом, так и ответчиком, комитет постановил, что доказательств апеллянта недостаточно для отмены результата поединка Усик - Дюбуа. Это решение касательно боя не будет отменено.

Комитет пришел к выводу, что ни одна из представленных видеозаписей не содержит убедительных доказательств того, что решение рефери по поводу удара ниже пояса было неправильным", - говорится в заявлении WBA.

Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил чемпионские титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В пятом раунде этого поединка произошел резонансный эпизод - Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, после чего украинец упал на канвас ринга и некоторое время не мог подняться. Судья не стал отсчитывать нокдаун, а дал украинскому боксеру несколько минут на восстановление.

После боя промоутер Дюбуа заявил, что у его клиента украли победу. Британский боксер также заявил, что его удар не нарушал правил, отметив, что над этим ударом он работал очень долго. В связи с этим в команде Даниэля требовали аннулировать результат боя с Усиком.

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