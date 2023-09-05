Ранее Всемирная боксерская ассоциация признала скандальный удар Дюбуа нелегитимным.

Команда британского боксера Даниэля Дюбуа пытается оспорить исход боя против Александра Усика и уже подала апелляцию в соответствующие органы.

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что план Дюбуа - добиться права на повторный поединок с украинским чемпионом.

"Мы подали апелляцию. Мы завершили работу над ней, и WBA начнет апелляционный процесс в соответствии с их правилами. Им придется ее рассмотреть. Я хочу, чтобы они поступили правильно. Я думаю, что в худшем случае они объявят реванш. Я считаю, что органы, которые санкционируют, захотят разобраться между собой. Нет причин откладывать реванш, потому что последний бой прошел по правилам WBA, все согласились. Если их правила предусматривают реванш, то я уверен, что он состоится", – сказал Уоррен для Seconds Out.

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Скандал после боя Усик - Дюбуа

Напомним, что в ночь с 26 на 27 августа Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в 9-м раунде и защитил свои пояса чемпиона мира в супертяжелом весе.

В 5-м раунде Дюбуа нанес запрещенный удар Усику ниже пояса. Судья в ринге дал время на восстановление Усику, потому что увидел в действиях Дюбуа нарушение правил. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально поддержала решение рефери и признала удар Дюбуа нелегитимным.

Сам Дюбуа после боя убеждал, что "у него украли победу".

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