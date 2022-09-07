Тайсон Фьюри хочет подраться с бывшим соперником Александра Усика.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри объяснил, почему Энтони Джошуа нужно согласиться на бой с ним.

Накануне Цыганский король записал видео, в котором предложил Эй Джею организовать бой между ними.

"Почему бы поединку с Джошуа не состояться? Он был бы большим андердогом, но это беспроигрышная ситуация для него. Если все будут ждать, что Джошуа проиграет, но он победит меня, то Энтони вернется на вершину и станет больше, чем когда-либо.

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У него есть три поражения, поэтому какая разница, если он проиграет четвертый раз? Четыре поражения ничего не значат. Посмотрите на Дерека Чисору. У него 12 поражений, но он все еще дерется", - приводит слова Фьюри The Ring.

Напомним, в ночь на 21 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику во втором бою. На кону в реванше стояли пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и титул The Ring, которые успешно защитил украинский боксер.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри хотел провести бой с Усиком в декабре, однако Александр не хочет боксировать в этом году.

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