Пока задержка только по решению Тайсона Фьюри.

Менеджер Александра Усика Эгис Климас прокомментировал организацию поединка украинца с Тайсоном Фьюри.

"После боя с Джошуа Александр сказал: "Давай объединим титулы. Тайсон, давай драться". Потом Фьюри вернулся и захотел диктовать условия. Он сказал: "Давай подеремся до конца года". Позиция Александра была такой: "Смотри, я долго готовился к поединку с Джошуа. Мне необходимо восстановиться, подготовиться к бою, снова послужить своей стране, сделать определенные вещи на передовой. Я не могу перескочить из лагеря в лагерь и снова начать тренироваться. В таком случае давай устроим этот бой в феврале, я готов", - сказал менеджер украинского боксера для ID Boxing.

Климас также отметил, что решение Фьюри подраться 3 декабря с Дереком Чисорой - нормальное, ведь для боксера естественно держать себя в тонусе.

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"Мы договорились с промоутерами. Пока задержка только по решению Тайсона Фьюри. Мы ожидаем, что бой состоится не ранее 18 февраля и не позднее 4 марта", - добавил Климас.

Усик - Фьюри: главное о супербое

Александр Усик вызвал на бой Тайсона Фьюри после победы в реванше над Энтони Джошуа в августе 2022 года.

"Цыганский король" был не прочь сразиться с Усиком в этом году, но крымчанин заявил, что вернется в ринг лишь в 2023 году. Тогда Фьюри начал вызывать на поединок Джошуа, Чарра и в конце концов договорился с Чисорой провести бой 3 декабря.

Фьюри позже успокоил фанатов бокса и сообщил, что он нацелен провести поединок с Усиком в начале следующего года.

Букмекеры сделали свои прогнозы на бой.