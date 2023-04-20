Имя соперника и время скоро будут известны.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вскоре проведет бой. Как сообщил боксер в своем Instagram, скоро будет объявлено имя его соперника.

"Итак, скоро будут отличные новости, неизбежная дата, абсолютно монструозный бой. Оставайтесь на связи, потому что король мира по версии WBC в супертяжелом весе вернется уже очень скоро", - сказал Фьюри, параллельно занимаясь на тренажере для ног.

Ранее председатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что потенциальными соперниками британца могут стать Джо Джойс или Энди Руис. Тайсон хочет провести бой уже этим летом.

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В то же время "Цыганский король" назвал "бредом" свое участие в грандиозном шоу в Саудовской Аравии. Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, что на Ближнем Востоке может состояться вечер большого бокса, в рамках йкого в поединках встретятся пары Фьюри – Усик и Джошуа – Уайлдер.

Текущая ситуация в супертяжелом весе

Усик и Фьюри должны были 29 апреля сойтись в поединке за звание абсолютного чемпиона мира, однако переговоры между сторонами сорвались. Украинец заявил, что он должен был выйти из них из-за неуважения команды британца и желания Тайсона подписывать контракт.

Александр все равно проведет бой в 2023-м году, однако против французского боксера. Пока дата и место проведения все еще неизвестны.

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