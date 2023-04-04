Фьюри хотел более 100 миллионов долларов за бой с Усиком.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик раскрыл некоторые подробности переговоров по организации поединка с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, которые так и не увенчались успехом.

36-летний украинский боксер заявил, что британец хотел получить за этот бой космические деньги.

"Он говорил за какие-то огромные миллионы, что он король, он стоит дорого и все такое. Я не уверен, что могу назвать те суммы, которые он говорил, но, мне кажется, это более 100 миллионов. Он говорил, что я Тайсон Фьюри, я король, я должен получить много.

Я же ему написал, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов, величие бойца - это его поединки, это его путь.

А то, что ты заработал 100 миллионов, а через год кто-то заработает 200 миллионов - о твоих миллионах все забудут и все, а вот когда ты победишь всех и у тебя абсолют, четыре пояса, то об этом будут помнить абсолютно все.

Когда ты будешь забивать абсолютный чемпион мира, то сразу будет выдавать на первое место хэвивейт, а не сколько в этом поединке было заработано денег", - рассказал Александр Усик в интервью Владимиру Кобелькову на YouTube-канале "Киевский торт".

Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри должны были провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 29 апреля этого года. Однако переговоры по организации этого поединка были сорваны.

Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал о причинах срыва боя Усик - Фьюри.

Ожидается, что следующий бой Усик проведет против британского боксера Даниэля Дюбуа.

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