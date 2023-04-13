Есть несколько вариантов оппонента для скандального британца

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) вскоре может провести бой. Как заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, британец хочет соревноваться уже ближайшим летом.

Известны также и потенциальные соперники Цыганского короля. И среди них, конечно же, нет имя Александра Усика.

"Возможно, его следующим соперником будет Джо Джойс, если он одержит победу над Чжаном Чжилэя, потому что Тайсон хочет боксировать этим летом. Еще есть вариант с Энди Руисом. На следующей неделе мы поговорим с Фьюри", - передает слова Боба Арума Boxing Scene.

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Отметим, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен был состояться 29 апреля. Изначально в качестве места проведения рассматривалась Саудовская Аравия, но впоследствии стороны сошлись на лондонском стадионе "Уэмбли".

Украинец и британец должны были официально договориться о бое до 11 марта, однако до консенсунса они дойти не смогли. Усик заявил, что он вышел из переговоров из-за затягивания со стороны британца. Фьюри даже не удовлетворило распределение гонорара 70/30 в его пользу.

Промоутер Усика заявил, что некоторые требования от Фьюри были неприемлемы. Команда британца не относился к украинцу, как к боксеру с уважением. В том числе отец Тайсона заявлял, что Усик сам не сможет собрать аншлаг.

Бой между Усиком и Фьюри должен был определить первого абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона в XXI веке. Последним абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе является Леннокс Льюис, который в 1999 году в объединительном бою одержал победу над Эвандером Холифилдом.

Несмотря на отказ Тайсона, Усик все равно в ближайшее время проведет бой. Скорей всего им станет французский боксер, который является претендентом на чемпионские титулы.

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