Майк Тайсон уверен, что Тайсон Фьюри одолеет Александра Усика.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим прогнозом на будущий поединок Тайсона Фьюри против Александра Усика.

По мнению легендарного американца, "Цыганский король" одержит победу в бою против украинца.

"Фьюри победит Усика. Он его побьет, да", - приводит слова Майка Тайсона Metro.

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Также Майк Тайсон прокомментировал выступление Фрэнсиса Нганну против Тайсона Фьюри.

"Его выступление говорит само за себя. Послушайте, это был первый поединок Нганну в профессионалах. Он сражался против величайшего супертяжеловеса, который когда-либо жил, и отправил его на канвас. Нганну устроил с ним битву не на жизнь, а на смерть", - сказал "Железный Майк".

Напомним, 28 октября состоялся поединок Фрэнсиса Нганну против Тайсона Фьюри, который завершился победой "Цыганского короля" раздельным решением судей. Стоит отметить, что экс-чемпион UFC мог выиграть бой досрочно - в 3-м раунде он отправил в нокдаун британца, однако дожать его не смог.

Добавим, что следующим соперником Тайсона Фьюри станет Александр Усик. Боксеры подписали контракт на бой 29 сентября. Официальная дата боя еще не объявлена. Вероятнее всего поединок состоится уже в следующем году.

Отметим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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