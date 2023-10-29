"Железный Майк" считает, что Нганну выиграл бой против Тайсона Фьюри.

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон поделился своим мнением о поединке Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

Легенда мирового бокса похвалил камерунского бойца за этот бой. Также "Железный Майк" заявил, что по его подсчетам, именно Нганну должен был стать победителем этого сражения.

"Настоящий чемпион этого вечера - Фрэнсис Нганну. Очень горжусь тем, как он выступил.

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Как я посчитал бой? Да, Нганну выиграл. Вот так я посчитал. Было ли это ограбление? Нет, это не ограбление, но все знают результат", - приводит слова Тайсона Metro.

Напомним, бой Фьюри - Нганну завершился победой "Цыганского короля" раздельным решением судей (95:94, 96:93, 95:94).

Стоит отметить, что в третьем раунде Нганну мог победить досрочно. Камерунец отправил Фьюри в нокдаун, но британец поднялся и продолжил поединок.

Добавим, что за победу над Нганну "Цыганский король" получил специальный пояс WBC, созданный именно для триумфатора этого поединка. В то же время обычный титул WBC, которым владеет Фьюри, на кону не стоял.

Следующий свой поединок Тайсон Фьюри проведет против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика. Ожидается, что этот бой состоится 23 декабря этого года.

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