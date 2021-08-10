Украинский нардеп не сомневается, что Ярослава Магучих - патриот Украины.

Украинский борец на Олимпиаде и действующий нардеп Жан Беленюк заступился за украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которую затравили за объятия с российской спортсменкой.

Прокомментировал ситуацию он телеканалу НАШ.

По мнению нардепа, представители украинской делегации на Олимпиаде-2020 должны были разъяснить спортсменам, как их те или иные действия могут быть оценены в информационном пространстве.

"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные меры по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что проблема именно в этом и заключается", - отметил Беленюк.

Украинский нардеп не сомневается, что Магучих - патриот Украины, а с россиянкой обнималась в состоянии эйфории от победы.

"Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой они боролись", - сказал он.

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19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала в субботу бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований, последняя держала флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Победа Беленюка на Олимпиаде в Токио: что известно

Украинский борец греко-римского стиля, депутат Верховной Рады Жан Беленюк в финале Олимпиады в Токио одолел венгерского спортсмена Виктора Лоринца и получил для Украины первое "золото" на Играх в Токио.

После победы Беленюк станцевал гопак и вызвал фурор в сети таким зажигательным танцем:

Автор: Денис Прядко