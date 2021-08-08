Анна Маляр добавила, что фото украинки с российской спортсменкой может быть использовано как "информационно-психологическая пушка"

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, которые состоялись на Олимпиаде в Токио. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Об этом Анна Маляр сообщила в Facebook.

Так, Магучих вызвали "на ковер" в Министерство обороны. Маляр попросила прекратить травлю спортсменки, пока она не предоставит собственное объяснение.

"Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - добавила заместитель главы Минобороны.

Кроме этого, Анна Маляр добавила, что фото украинки с российской спортсменкой может быть использовано как "информационно-психологическая пушка".

"Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага", - написала Маляр.

Читайте такжеПоявились яркие фото с церемонии закрытия Олимпиады-2020 в ТокиоТакже заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Как сообщал УНИАН, 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала в субботу бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в Сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований, последняя держала флаг Олимпийского комитета России.

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Автор: Тамара Отовская