Украинский каратист Станислав Горуна уверен, что никакой "зрады" в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет.

Украинский каратист Станислав Горуна заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих. 19-летняя украинка попала в скандал после того, как в Сети появились фото ее объятий с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

Соответствующее сообщение спортсмен выложил на своей странице в Facebook.

"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины - это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", - эмоционально отметил он.

Он уверен, что никакой "зрады" в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет.

"Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом - это его часть. Пьедестал - это уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше", - отметил украинский каратист.

"Грузите спортсмена за его политические проявления, но от**битесь от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей. Олимпиада - это квинтэссенция спорта! Олимпиада - это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт - вне политики!! В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса", - добавил он.

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19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала в субботу бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований, последняя держала флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Автор: Денис Прядко