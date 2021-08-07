На радостях девушки взяли свои флаги, крепко обнимались и сфотографировались.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и ее российская коллега Мария Ласицкене сделали совместные фото после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио. Обе девушки вошли в тройку лучших.

19-летняя украинка Магучих занята третье место, показав результат в 2 метра. 28-летняя российская спортсменка получила золото, прыгнув на 2,04 метра.

На радостях после соревнований победительница и бронзовая призерка обнялись и сфотографировались. Магучих была с флагом Украины, а Ласицкене с флагом Олимпийского комитета России, так как по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за допингового скандала российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не могут выступать под флагом и гимном России.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова