Совместные соревнования со спортсменами, представляющими РФ или РБ под своими национальными флагами, все еще под запретом.

Украинские спортсмены смогут выступать вместе с беларусами и россиянами на международных спортивных соревнованиях. Однако только при условии, если представители этих стран будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Как говорится в приказе Министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля 2023 года № 4435, отменен запрет официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь. Его ввели в апреле текущего года.

Вместо этого введен запрет отправлять официальные делегации национальных сборных команд для участия в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены, представляющие РФ или РБ под своими национальными флагами, использующие собственную национальную символику или публичными действиями или заявлениями выражающие принадлежность к этим странам.

Видео дня

Так для украинских спортсменов был открыт путь для участия в международных соревнованиях, где россияне и беларусы принимают участие под нейтральным флагом.

Бойкот спортивных соревнований с участием россиян и беларусов - это надо знать

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям – в нейтральном статусе и с рядом ограничений.

Украина в ответ запретила украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют представители России и Беларуси. МОК осудил такое решение украинского правительства.

Недопуск Василия Иванчука к Кубку мира-2023

На прошлой неделе стало известно, что Министерство молодежи и спорта Украины не предоставляет разрешение на выезд из страны 54-летнему украинскому шахматному гроссмейстеру Василию Иванчуку, который должен участвовать в Кубке мира по шахматам-2023 в Баку (турнир начинается 29 июля). Некоторые из лучших гроссмейстеров мира подписали открытое письмо к министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту с требованием выпустить шахматиста за границу.

Министр Гутцайт убеждал, что не получал письмо от Федерации шахмат Украины с просьбой выпустить Иванчука, и отмечал, что даже если бы получал его – разрешение не было бы предоставлено в связи с участием в турнире россиян и беларусов.

Вас также могут заинтересовать новости: