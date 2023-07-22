Некоторые из лучших гроссмейстеров мира подписали открытое письмо министру молодежи и спорта Украины.

Министерство молодежи и спорта Украины не предоставляет разрешение на выезд из страны 54-летнему украинскому шахматному гроссмейстеру Василию Иванчуку. Он должен участвовать в Кубке мира по шахматам-2023 в Баку, турнир начинается 29 июля, сообщает Международная федерация шахмат.

"Василий Иванчук живет во Львове, Украина. Согласно действующему законодательству, ему требуется разрешение Министерства молодежи и спорта на выезд из страны в спортивных целях, поскольку ему меньше 60 лет (сейчас ему 54 года). Такого разрешения не было предоставлено. Официальный запрос от организаторов чемпионата мира, Федерации шахмат Азербайджана, также был отклонен", - говорится в сообщении.

Некоторые из лучших гроссмейстеров мира, в частности, Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд, Накамура Хикару, Фабиано Каруана, Уэсли Со, подписали открытое письмо министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту.

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"Мы просим шахматное сообщество поддержать эту инициативу, распространив письмо, и надеемся, что больше гроссмейстеров выразят свою поддержку гроссмейстеру Иванчуку", – отмечают в Международной федерации шахмат.

Выезд спортсменов за границу 2023 - что надо знать

В Украине выезд за границу запрещен до конца военного положения всем военнообязанным и ограниченно годным к военной службе мужчинам.

Но есть некоторые исключения. В частности, выехать из страны могут спортсмены – при наличии разрешения на участие в соревнованиях за рубежом от Министерства спорта.

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