Накануне стало известно, что Кабинет Министров Украины принял решение запретить украинским спортсменам выступать на турнирах, на которых будут участвовать спортсмены РФ и Беларуси.
Это решение было принято в ответ на решение Международного олимпийского комитета, который ранее рекомендовал международным спортивным федерациям допустить российских и беларуских спортсменов к участию в соревнованиях.
В МОК отреагировали на решение Правительства запретить украинским спортсменам выступать на турнирах, где будут участвовать спортсмены стран-агрессоров. В заявлении организации говорится, что данное постановление лишь навредит украинскому спортивному сообществу.
"Если такое решение будет реализовано, это лишь навредит сообществу украинских спортсменов и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так резко осудил. МОК всегда утверждал, что правительства не решают, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.
Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели почти на всех Играх, что спортсмены соревновались друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта", - говорится в заявлении.
Ранее УНИАН сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал официальное решение МОК о допуске россиян и беларусов к международным соревнованиям "позорной коллаборацией с привкусом геноцида".
Также решение МОК прокомментировал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Он отметил, что Украина продолжит работать над тем, чтобы россиян и беларусов не допустили к Олимпиаде-2024.