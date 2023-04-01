В МОК считают, что данное постановление лишь навредит украинскому спортивному сообществу.

Накануне стало известно, что Кабинет Министров Украины принял решение запретить украинским спортсменам выступать на турнирах, на которых будут участвовать спортсмены РФ и Беларуси.

Это решение было принято в ответ на решение Международного олимпийского комитета, который ранее рекомендовал международным спортивным федерациям допустить российских и беларуских спортсменов к участию в соревнованиях.

В МОК отреагировали на решение Правительства запретить украинским спортсменам выступать на турнирах, где будут участвовать спортсмены стран-агрессоров. В заявлении организации говорится, что данное постановление лишь навредит украинскому спортивному сообществу.

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"Если такое решение будет реализовано, это лишь навредит сообществу украинских спортсменов и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так резко осудил. МОК всегда утверждал, что правительства не решают, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели почти на всех Играх, что спортсмены соревновались друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта", - говорится в заявлении.

Ранее УНИАН сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал официальное решение МОК о допуске россиян и беларусов к международным соревнованиям "позорной коллаборацией с привкусом геноцида".

Также решение МОК прокомментировал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Он отметил, что Украина продолжит работать над тем, чтобы россиян и беларусов не допустили к Олимпиаде-2024.

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