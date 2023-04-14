Спортсменка рассказала, что помимо вопроса о физической форме спортсменов, у решения объявить Олимпиаде бойкот могут быть и юридические последствия.

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины, фигуристка Оксана Баюл рассказала о последствиях, к которым может привести запрет украинским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

"Сейчас не время сидеть, забившись в угол, и упускать возможность размахивать украинским флагом! Особенно когда речь идет о событиях такого масштаба, как Олимпийские игры", - заявила она в интервью УНИАН.

Баюл заявила, что она категорически против бойкота.

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"Если наши спортсмены не поедут на Олимпийские игры, мы сами же лишаем себя возможности в очередной раз испытать эту гордость – когда на площадке мирового уровня развевается национальный флаг и звучит государственный гимн. Когда глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что российские и беларуские спортсмены, вероятно, смогут выступать под нейтральным флагом, мы все испытали разочарование. Но, то, как отреагировала на это наша власть, мне кажется - перебор", - сказала чемпионка.

Она отметила, что, как правило, в жизни спортсмена участие в Олимпийских играх бывает только раз.

"Я общалась на эту тему с очень многими атлетами, которые сейчас находятся за кулисами, и все как один говорят: "Нет, нет, нет, надо ехать при любом раскладе, присутствие украинских спортсменов (а мы тренированы всегда были как солдаты) необходимо! Нам надо защищать нашу честь и нашу страну". Я уже молчу о том, что если украинским спортсменам запретят участвовать в международных состязаниях, как они вообще тогда будут зарабатывать себе на кусок хлеба?", - рассказала Баюл.

Спортсменка рассказала, что помимо вопроса о физической форме спортсменов, у решения объявить Олимпиаде бойкот могут быть и юридические последствия.

"Если не поехать сейчас, то и наше участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии тоже может оказаться на грани срыва. Как мы будем потом возвращаться в олимпийский спорт? И не играем ли мы этим решением на руку той же России? Ведь, как бы там ни было, их спортсмены участвовать в состязаниях будут, и, несмотря на нейтральный флаг – хоть он сам по себе и является для них унижением – они все равно будут стараться использовать эту площадку для пропаганды о своем мнимом величии. А у нас даже не будет возможности поднять свой флаг – против их "нейтрального", в очередной раз напомнив миру о том, что мы есть, мы сильны, и мы не сдаемся... Если сейчас, допустим, украинские спортсмены отказываются участвовать, то, это значит, будут бойкотироваться все отборочные соревнования. А если ты не отобрался к Олимпийским Играм, не проходишь какие-то чемпионаты, то ты автоматически не набираешь достаточное количество очков, и на Олимпиаду не попадаешь", - пояснила она.

Баюл заявила, что когда только появилась информация о том, что мы, вероятно, будем бойкотировать Олимпиаду, много федераций, спортсменов выступили против этого.

"В принципе, бумаги уже подписаны, но я всё-таки надеюсь, что все еще может переиграться, и спортсмены, которые этого захотят, смогут выступать на Олимпиаде, а если кто-то откажется – то это дело каждого спортсмена и каждой федерации", - добавила чемпионка.

Бойкот Олимпиады Украиной - детали

Кабинет Министров Украины принял указ, который запрещает украинским спортсменам брать участие в соревнованиях, где представлены граждане РФ или РБ. В случае нарушения этого правила будет применена дисквалификация после решения специальной комиссии.

Международный олимпийский комитет раскритиковал решение Кабинета Министров Украины относительно запрета украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Беларуси.