В международной организации считают, что такой шаг от правительства является нелегитимным.

Международный олимпийский комитет раскритиковал решение Кабинета Министров Украины относительно запрета украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Беларуси.

Как заявили в пресс-службе МОК, в первую очередь это негативный шаг, ведь происходит вмешательство государства в спортивные соревнования. По их мнению, это никаким образом не повлияет на войну.

"Это ставит серьезные вопросы относительно автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет вред только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям и никак не повлияет на войну. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества", - передает слова пресс-службы МОК российское издание Матч ТВ.

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В Международном олимпийском комитете также заявили, что гарантируют поддержку спортсменам, которые потеряют поддержку своей национальной федерации. Вероятно, речь идет о выступлениях в нейтральном статусе.

"МОК всегда следовал и будет следовать собственной политике защиты спортсменов. Поэтому спортсмены, которые хотят соревноваться и потеряют поддержку своей национальной спортивной федерации и своего национального олимпийского комитета из-за вмешательства правительства, смогут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК", - заявили в комитете.

Запрет украинским спортсменам брать в международных соревнованиях: что известно

В начале февраля Верховная Рада Украины обратилась к МОК с просьбой запретить спортсменам из России и Беларуси выступать на международных соревнованиях. Предложение Украины поддержало около 30 стран, однако Международный олимпийский комитет не принял соответствующее решение.

Кабинет Министров Украины решил пойти другим путем. Он принял указ, который запрещает украинским спортсменам брать участие в соревнованиях, где представлены граждане РФ или РБ. В случае нарушения этого правила будет применена дисквалификация после решения специальной комиссии.

Сборная Украины по футболу может больше не сыграть в отборе на Евро-2024, ведь там также участвует Беларусь. Также украинские клубы рискуют не играть в еврокубках.

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