Каждое решение национальных федераций будет отдельно рассматриваться специальной комиссией.

Национальная сборная Украины по футболу рискует не продолжить свои выступления в отборе на Чемпионат Европы-2024 из-за недавнего запрета Кабмина относительно участия украинских спортсменов в турнирах вместе с российскими и белорусскими.

Как сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в эфире телемарафона, окончательное такое решение будет за Украинской ассоциацией футбола.

"Основное решение будет принимать Федерация - УАФ. Думаю, что у нас еще достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они (Украина и Беларусь - прим. УНИАН) будут соревноваться в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть", - сказал Бидный.

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Также замминистра остро ответил на вопрос, предусмотрены ли исключения в определенных ситуациях.

"Я уверен, что для наших футболистов так же недопустимо выходить на одну площадку, смотреть в глаза и давить руки агрессору", - добавил он.

Бидный заявил о том, что санкционные решения со стороны государства будут приниматься специальной комиссией. В первую очередь будет учитываться интересы государства в военное время. Реакция по каждому случаю будет отдельной.

"Я хотел бы подчеркнуть, что решение принято таким образом, что решение о лишении Федерации статуса национальной принимается комиссией.

В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-то. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, каким образом она будет отстаивать интересы нашего государства в военное время.

Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать отдельно. Мы не ждем этого, мы много работы делаем на предубеждение, работаем с международными партнерами, призываем, работаем вместе с национальными федерациями, которые ведут переговоры с международными федерациями по недопуску, работаем с дипломатическим корпусом", - заявил замминистра.

Также он отметил, что это решение принято в интересах Украины. В этом случае не идет речь о помощи россиянам. Наоборот - правительство продолжит работать над отстранением спортсменов стран-агрессоров.

"Сегодня есть такая определенная спекуляция, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это совсем не так. То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость участия агрессора в международных соревнованиях. Мы тоже прорабатываем механизм, как это будет делаться", - заверил Бидный.

Отметим, что Украина и Беларусь представляют разные группы в отборе на Чемпионат Европы-2024. "Сине-желтые" играют в квинтете C, белорусы же выступают в секстете I. То, что эти две сборные сыграют между собой на финальном этапе континентального первенства согласно прогнозам букмекеров чрезвычайно мало. Добавим, что РБ еще никогда в своей истории не принимала участия на Евро.

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