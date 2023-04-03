Славен Билич может стать тренером "сине-желтых", если не удастся договориться с Сергеем Ребровым.

Известный хорватский специалист Славен Билич в ближайшее время может занять пост главного тренера национальной сборной Украины по футболу.

Украинская ассоциация футбола рассматривает 54-летнего в качестве одного из основных кандидатов, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, УАФ пойдет на такой шаг в случае, если не получится договорится с Сергеем Ребровым, который является главным кандидатом на должность нового наставника национальной сборной Украины.

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Добавим, что Славен Билич сейчас находится без работы. Его последним местом работы был английский клуб "Уотфорд". Он был уволен из этого клуба 7 марта 2023 года.

Хорватский тренер известный по своей работе в национальной сборной Хорватии, которую он возглавлял на протяжении шести лет, и лондонском "Вест Хэме". Также хорват работал в "Хайдуке", "Бешикташе", "Аль-Иттихаде", "Вест Бромвиче" и других командах.

Напомним, в декабре прошлого года пост главного тренера сборной Украины покинул Александр Петраков. На его место был назначен временно исполняющий обязанности Руслан Ротань.

Под руководством Ротаня сборная Украины сыграла один матч против национальной команды Англии (0:2) в рамках отбора на Евро-2024.

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