"Сине-желтые" примут участие в мировом футзальном форуме впервые с 2016 года.

Национальная сборная Украины по футзалу одолела команду Польши в элитном раунде квалификации к чемпионату мира-2024. Счет матча - 5:3 в пользу "сине-желтых". Как сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола, благодаря этой победе команда Александра Косенко получила путевку на чемпионат мира 2024 года.

Чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира, куда от Европы уже пробились Казахстан, Франция, Испания и Португалия, украинцам в последнем туре группового раунда нужно было в гостевом матче одержать победу над Польшей.

Решив эту задачу, сборная Украины заняла первое место в группе и получила путевку на ЧМ-2024. Наша команда выступит на футзальном мундиале впервые с 2016 года.

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Добавим, что чемпионат мира по футзалу будет проходить в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

Последние новости футбола

Главный тренер Шахтера Марино Пушич отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы. Как известно, на стадии 1/8 финала горняки будут противостоять французскому Марселю. По словам Пушича, его подопечных "ждет встреча с большим клубом".

"Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет легких соперников. В Лиге Европы все команды могут выступать в Лиге чемпионов. Доволен результатом жеребьевки, будет очень интересно", - сказал наставник горняков.

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