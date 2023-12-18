В плей-офф Лиги Европы "Шахтер" сыграет против французского "Марселя".

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы-2023/24.

Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Марселя".

Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал результаты жеребьвки. Боснийский специалист отметил, что его подопечных ждет встреча с большим клубом.

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"Да, это хорошо известная команда, "Фейеноорд" играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет легких соперников. В Лиге Европы все команды могут выступать в Лиге чемпионов. Довольный результатом жеребьевки будет очень интересно", - приводит слова Пушича официальный сайт "Шахтера".

Напомним, французский "Марсель" в Лиге Европы занял второе место в группе с "Брайтоном", "Аяксом" и АЕКом. Донецкий "Шахтер", в свою очередь, финишировал третьим в группе Лиги чемпионов с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном".

Доьбавим, что первые поединки раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 15 февраля, а ответные матчи - 22 февраля.

Победитель пары "Шахтер" -"Марсель" выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет против одной из команд, которая заняла первое место в группе ЛЕ.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля.

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