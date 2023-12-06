Сборные Англии и Франции являются главными претендентами на победу в турнире.

4 июня следующего года стартует финальная часть Евро-2024 по футболу. Турнир пройдет в Германии.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. После жеребьевки букмекеры определили фаворитов на победу в турнире.

Главными претендентами на победу в турнире аналитики считают сборные Франции и Англии. Коэффициент на итоговый триумф этих команд - 4,50.

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Третье место среди фаворитов занимает хозяйка турнира - сборная Германии. Ставки на триумф немцев принимаются с коэффициентом 7,00.

В пятерку фаворитов также попали национальные команды Испании и Португалии. Коэффициент на триумф "Фурии Рохи" 8,00. Победа Роналду и компанции на Евро-2024 оценена коэффициентом 9,00.

Топ-10 фаворитов Евро-2024 по футболу

Англия - 4,50

Франция - 4,50

Германия - 7,00

Испания - 8,00

Португалия - 9,00

Италия - 17,00

Бельгия - 17,00

Нидерланды - 17,00

Дания - 33,00

Хорватия - 33,00

Добавим, что в финальную часть Евро-2024 все еще может попасть сборная Украины. Для этого "сине-желтым" нужно пройти плей-офф отбора. В полуфинале команда Реброва сыграет против Боснии и Герцеговины. В случае успеха, в финале украинцы встретятся с победителем пары Израиль - Исландия.

Если сборная Украины сможет преодолеть плей-офф, то в финальной части Евро-2024 "сине-желтые" сыграют в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Шансы сборной Украины выиграть Евро-2024 по футболу оцениваются коэффициентом 251,00.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию.

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