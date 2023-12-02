Сборной Украины нужно пройти плей-офф отбора, чтобы попасть в финальную часть Евро-2024.

В субботу, 2 декабря, в немецком Гамбурге состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2024 по футболу.

На момент жеребьевки известны 21 из 24 участников финального раунда первенства континента. Еще три участника определятся в плей-офф отбора в марте 2024 года. В жеребьевке эти команды были помечены, как победитель Пути А, Пути В и Пути С.

Отметим, что сборная Украины также имеет шанс пробиться на Евро-2024 через плей-офф отбора. В плей-офф Украина играет в Пути В: в полуфинале "сине-желтые" сыграют против Боснии и Герцеговины, а в финале победитель этой пары встретится с победителем матча Израиль - Исландия.

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Согласно результатам жеребьевки, потенциальными соперниками сборной Украины на Евро-2024 стали: Бельгия, Румыния и Словакия.

Результаты жеребьевки Евро-2024 по футболу:

Группа A: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария.

Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия.

Группа C: Англия, Дания, Словения, Сербия.

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, (Победитель Пути А).

Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, (Победитель Пути В).

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, (Победитель Пути С).

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдет следующим летом в Германии с 4 июня по 4 июля.

Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию.

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