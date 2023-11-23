Команда Реброва сыграет против национальной команды Боснии и Герцеговины.

В четверг, 23 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Евро-2024 по футболу.

Согласно результатам жеребевки, сборная Украины попала в путь B. Соперником "сине-желтых" в полуфинале плей-офф стала сборная Боснии и Герцеговины.

Если команде Сергея Реброва удастся пробиться в финал плей-офф, то они сыграют против победителя пары Израиль - Исландия.

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Результаты жеребьевки плей-офф отбора на Евро-2024

Путь A

Уэльс - Финляндия

Польша - Эстония

Путь B

Израиль - Исландия

Босния и Герцеговина - Украина

Путь C

Грузия - Люксембург

Греция - Казахстан

Полуфинальные матчи плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу состоятся 21 марта 2024 года. Финальные игры запланированы на 25 марта.

Напомним, в отборе на Евро-2024 сборная Украины выступала в группе С.

В заключительном туре квалификации "сине-желтые" сыграли вничью против национальной команды Италии. Этот результат позволил "Скуадре Адзурре" занять второе место в группе и получить прямую путевку на ЧЕ-2024. Команда Реброва, в свою очередь, заняла третье место.

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