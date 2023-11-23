В четверг, 23 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Евро-2024 по футболу.
Согласно результатам жеребевки, сборная Украины попала в путь B. Соперником "сине-желтых" в полуфинале плей-офф стала сборная Боснии и Герцеговины.
Если команде Сергея Реброва удастся пробиться в финал плей-офф, то они сыграют против победителя пары Израиль - Исландия.
Результаты жеребьевки плей-офф отбора на Евро-2024
Путь A
- Уэльс - Финляндия
- Польша - Эстония
Путь B
- Израиль - Исландия
- Босния и Герцеговина - Украина
Путь C
- Грузия - Люксембург
- Греция - Казахстан
Полуфинальные матчи плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу состоятся 21 марта 2024 года. Финальные игры запланированы на 25 марта.
Напомним, в отборе на Евро-2024 сборная Украины выступала в группе С.
В заключительном туре квалификации "сине-желтые" сыграли вничью против национальной команды Италии. Этот результат позволил "Скуадре Адзурре" занять второе место в группе и получить прямую путевку на ЧЕ-2024. Команда Реброва, в свою очередь, заняла третье место.