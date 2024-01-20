16-летняя Елизавета Котляр после поражения от Влады Минчевой на старте юниорского Australian Open поприветствовала россиянку.

В Федерации тенниса Украины (ФТУ) прокомментировали инцидент, произошедший по завершении матча юниорского Australian Open с участием украинской теннисистки Елизаветы Котляр. В частности, в ФТУ отметили, что поддерживают общую позицию украинских теннисистов не проводить рукопожатия с представителями стран-агрессоров.

"Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашей игроком", - сообщили в Федерации.

Там подчеркнули, что Елизавета Котляр еще несовершеннолетняя.

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"По-этому мы связались с ее отцом Константином для того чтобы он предоставил свой комментарий, относительно инцидента, который дал возможность российской пропаганде начать свою грязную работу", - отметили в ФТУ.

По словам отца теннисистки, "Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры серии Grand Slam".

"К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. Автоматически выполнила послематчевый ритуал - пожала руку сопернице, не понимала, что за сеткой стояла представительница страны, которая совершила нападение на нашу родину", - подчеркнул отец юной теннисистки.

Скандал с рукопожатием украинской и российской теннисисток

Украинская теннисистка Елизавета Котляр пожала руку россиянке Владе Минчевой после матча юниорского чемпионата Australian Open в Мельбурне. Ее отец Константин назвал поступок дочери "ошибкой, из-за которой Лиза очень жалеет".

"Уверяет, что больше никогда не позволит ничего подобного. Всегда будет помнить, кто есть кто. На самом деле она — искренняя патриотка Украины, всегда такой была, есть и останется в будущем", - отметил отец юной теннисистки.

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