Ольга Харлан прокомментировала инцидент, в который попала после отказа жать руку россиянке.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала скандал, в который она попала после отказа жать руку россиянке Анне Смирновой.

Легенда отечественного спорта в комментарии журналисту УНИАН заявила, что МОК может допустить россиян и беларусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

"Российские и беларуские спортсмены не должны быть на Олимпиаде в Париже, но, по моему мнению, они там будут, хотя работа против этого продолжается всегда. То, что Международный олимпийский комитет обратил внимание на этот случай (когда Харлан не пожала руку россиянке - прим.ред.) - это очень хорошо. Потому что такие встречи украинских с так называемыми нейтральными спортсменами будут заканчиваться именно таким образом. И в МОК должны понимать, что мирным путем это не решится", - сказала Харлан.

Харлан объяснила, что в зависимости от вида спорта могут быть разные правила рукопожатия. Поэтому в будущем могут повториться досадные случаи с дисквалификациями украинцев.

"До сих пор нет гарантий, что в будущем украинских спортсменов не будут дисквалифицировать из-за отказа жать руку россиянам или беларусам. Это решают международные федерации и у каждой из них есть правила. Например, в теннисе никто никого не дисквалифицировал после отказа жать руку. Такие случаи должны менять устав федераций", - добавила Харлан.

Ольга Харлан не пожала руку россиянке

27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан на чемпионате мира одержала победу над россиянкой Анной Смирновой и отказалась пожать ей руку после поединка. Смирнова демонстративно ждала полчаса, сидя на стуле, чтобы Харлан повернулась и пожала руку. Ольга не вернулась и получила дисквалификацию от организаторов турнира.

Мировое сообщество и Украина в едином порыве морально поддержали Харлан после позорного решения FIE.

28 июля FIE приостановила дисквалификацию Харлан. Более того, МОК предоставил Харлан лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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