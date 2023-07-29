Украинская спортсменка поблагодарила соотечественников за поддержку.

Украинская саблистка Ольга Харлан отреагировала на решение Международного олимпийского комитета предоставить ей автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024.

Спортсменка опубликовала пост в Facebook, в котором тепло поблагодарила соотечественников и всех, кто ее поддержал после скандальной дисквалификации на чемпионате мира по фехтованию.

"Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь мучительную боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна Героев в твою защиту и меняет все в твоей жизни.

Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной. Происходящее сейчас точно войдет в историю. Это что-то невероятное.

Благодарю каждого из вас. Спасибо каждой организации моей любимой Украины, кто стал рядом со мной. Благодарю каждого, кто присоединился и внес свой важный вклад в это решение - НОК, Минспорта, Вадима Марковича Гутцайта в общении с FIE и МОК. Украинские и международные медиа, максимально распространившие информацию.

Десятки тысяч невероятных украинцев, которые словами поддержки и своим безумным давлением возымели действие на то, что сейчас произошло. Международный олимпийский комитет позволит мне выступить на Олимпийских играх в Париже 2024 в независимости как завершится моя квалификация. Благодарю президента МОК Томаса Баха.

Вы все, мои дорогие, стали за меня, спасибо каждому. А наши бойцы ВСУ - это вообще любовь. Навсегда", - написала Харлан.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Ольгу Харлан за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Италии.

Ранее СМИ сообщили, что FIE отменила дисквалификацию украинской спортсменки. Однако позже Международная федерация фехтования обнародовала заявление, в котором сообщила, что дисквалификация Ольги Харлан не отменена, а лишь приостановлена.

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