Сейчас работают над снятием "черной карточки" для спортсменки.

Украинская саблистка Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду 2024 года.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook. "Несмотря на весь хейт, который я лично и моя команда пережили за эти 24 часа, упорно работая ради украинских атлетов и не реагируя на него, уже есть первый результат", - отметил он.

Он добавил, что продолжается работа по снятию "черной карточки", что даст возможность Харлан участвовать в дальнейших соревнованиях. При этом Гутцайт заявил, что делается все для того, чтобы не допустить аналогичных ситуаций в других видах спорта.

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Дисквалификация Харлан

Как сообщал УНИАН, Международная федерация фехтования дисквалифицировала Ольгу Харлан 27 июля за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после матча на чемпионате мира в Италии.

В Федерации фехтования Украины поддержали нашу спортсменку и сообщили, что готовят апелляцию.

Народный депутат Украины, чемпион Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк в интервью УНИАН отметил, что это была провокация россиян против украинской саблистки.

По его словам, Харлан отстранили от соревнований на 60 дней, поэтому она может пропустить командный турнир на этом чемпионате мира, и таким образом вообще потерять возможность выступить на Олимпийских играх в Париже в следующем году.

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