Фехтовальщица поблагодарила всех бойцов, которые нас защищают от российских оккупантов.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировал ситуацию с ее диксквалификацией на чемпионате мира по фехтованию в Италии, когда она отказалась пожать руку россиянке.

"Сегодня был очень тяжелый и очень важный день. То, что произошло сегодня, вызывает много вопросов, но также дает много ответов. Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт", - сказала она.

Харлан заверила, что не хотела давить руки российской спортсменке и "действовала своим сердцем".

"Когда я услышала о том, что меня хотят дисквалифицировать и дать мне черную карточку, конечно меня это убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом начала оживать, потому что это была ваша поддержка, а особенно поддержка от наших бойцов, которые нас защищают. Когда я слышу это, что я их мотивирую - это невозможно передать", - заявила спортсменка.

Она поблагодарила всех бойцов, которые нас защищают от российских оккупантов.

"Никого никогда нельзя заставить к миру, особенно украинцев, никаким рукопожатием. Поэтому так будет всегда. Я понимаю, как все в адекватном мире, что правила должны измениться, потому что меняется мир", - добавила Харлан.

Скандал с Харлан на чемпионате мира - подробности

Украинской фехтовальщице Ольге Харлан не позволили продолжить выступление в чемпионате мира, проходящей сейчас в Италии, после того, как она отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал поведение российской спортсменки Анны Смирновой и призвал международную федерацию фехтования отменить отстранение украинской фехтовальщицы Ольги Харлан от участия в чемпионате мира и позволить ей соревноваться.

Федерация фехтования Украины будет обжаловать решение о дисквалификации Ольги Харлан, которую отстранили от соревнований из-за отказа пожать руку россиянке. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев отметил полную поддержку украинской спортсменки.

Вас также могут заинтересовать новости: