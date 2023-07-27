В Федерации отмечают, что судья, судивший этот поединок, не дисквалифицировал Харлан, а уже потом "начались какие-то "подковерные игры".

Федерация фехтования Украины будет обжаловать решение о дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которую отстранили от соревнований из-за отказа пожать руку россиянке. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев в эфире телемарафона отметил полную поддержку украинской спортсменки.

"Мы полностью поддерживаем Ольгу Харлан в этой ситуации. Сейчас мы готовим протест, будем обжаловать это решение. Потому что непосредственно судья, судивший этот поединок, он никаких действий, "черную карточку" не давал и не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались какие-то "подковерные игры" и эта дисквалификация появилась уже после того, как даже была следующая соперница определена. После того, как был даже судья на следующий бой назначен", - акцентировал Ильяшев.

Он добавил, что надеется на рассмотрение апелляции уже в ближайшие дни, потому что сейчас участие Ольги Харлан в командных соревнованиях в Милане под вопросом.

"Мы надеемся, что это (рассмотрение апелляции - УНИАН) будет на днях. Но уже речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В данном случае мы будем только добиваться только того, чтобы отменили эту "черную карточку", потому что это дисквалификация, которая так же повлечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней в Милане. А нам важно, чтобы команда наша выступала, поскольку так называемых, нейтральных спортсменов, в командных соревнованиях все равно не будет", - подчеркнул Ильяшев.

Скандал с отстранением Харлан - что известно

На чемпионате мира по фехтованию в Италии сегодня, 27 июля, произошел скандал. Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан отстранили от соревнований после того, как она отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

На это отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который раскритиковал поведение российской спортсменки Анны Смирновой "проигравшей честную конкуренцию и решившей сыграть в грязную игру с шоу рукопожатий", он отметил, что "именно так действует российская армия на поле боя". Министр призвал Международную федерацию фехтования отменить отстранение украинской фехтовальщицы Ольги Харлан от участия в чемпионате мира и позволить ей соревноваться.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обнародовал фотографию российской спортсменки Анны Смирновой в солдатской шапке-ушанке. "Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание жать руку россиянке. Это надо воспринимать как позицию? Не пахнут ли русские деньги кровью?", - акцентировал Подоляк в Twitter.

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