Ранее украинская фехтовальщица отказалась пожать руку россиянке.

Украинской фехтовальщице Ольге Харлан не позволили продолжить выступление в Чемпионате мира, проходящем сейчас в Италии, после того, как она отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

Харлан после схватки выдвинула вперед оружие, предложив "удариться" саблями вместо рукопожатия. Однако Смирнова, которая проиграла бой, хотела именно рукопожатия и от предложения украинки отказалась.

После того, как Харлан покинула дорожку, Смирнова еще час оставалась на площадке, требуя от судей дисквалификации украинской спортсменки в соответствии с пунктом 4.6 регламента FIE, который предусматривает такую возможность.

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Как сообщает "Суспільне. Спорт", изначально судьи допустили украинку к следующему этапу соревнований, где она должна была сойтись в поединке со спортсменкой из Болгарии Иоанной Ивлиевой. Но на площадку Харлан выйти не разрешили, и в итоге техническую победу засчитали именно представительнице Болгарии.

Также следует отметить, что согласно правилам, исключение спортсменки из соревнований предполагает также ее отстранение от выступлений в других поединках на следующие 60 дней.

Таким образом, Анна Смирнова, проиграв бой, отказалась от нейтрального приветствия, предложенного украинкой, пошла на сознательную провокацию и смогла добиться дисквалификации украинской спортсменки на два месяца.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Украина решила отказаться от бойкота соревнований, в которых под нейтральным флагом участвуют спортсмены из России и Беларуси. Однако украинцы по прежнему не будут выступать там, где спортсменам страны-агрессора разрешено поднимать свой государственный флаг.

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