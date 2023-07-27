Российская саблистка Анна Смирнова ждала полчаса рукопожатия, без этого их бой считался незавершённым. Организаторы даже принесли ей стул.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в первой же схватке на чемпионате мира победила россиянку Анну Смирнову, выступающую под нейтральным флагом.

Обычно после матча спортсмены жмут друг другу руки, однако Харлан отказалась это делать. Своим поступком она дала понять, что никаких хороших отношений между украинцами и россиянами не будет после того, как их страна напала на нашу.

В результате россиянка прождала полчаса, пока Харлан пожмет ей руку, но так и не дождалась. Более того, спортсменке из РФ даже вынесли стул, чтобы она могла посидеть в ожидании полного окончания турнира.

Стоит отметить, что согласно регламенту, после окончания каждого боя фехтовальщики должны отдать приветствие оружием сопернику, судье и зрителям, а затем пожать руки. Поединок не закончен, пока оба участники не сделают этого. Нарушителю этого параграфа регламента грозит исключение из соревнований, отстранение от участия в оставшихся соревнованиях.

К слову, это первый случай, когда спортсмены из Украины и нейтральные атлеты из России соревновались между собой после отмены бойкота со стороны Украины.

Отметим, ранее Министерство спорта и культуры запретило украинским спортсменам соревноваться со спортсмена из России и Беларуси. Однако вскоре этот бойкот отменили. Теперь участие для украинцев запрещено только в соревнованиях, где выступают россияне и беларусы "под своим национальным флагом, используют национальную символику или действиями или заявлениями, выражают принадлежность к России или Беларуси".

Напомним, ранее Ольга Харлан сообщила, что в ее семье случилось горе.

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