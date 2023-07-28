Украинскую спортсменку допустили к продолжению соревнований в рамках Чемпионата мира в Милане.

Международная федерация фехтования допустила Ольгу Харлан к продолжению соревнований в рамках Чемпионата мира в Милане.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook.

"Благодаря упорным усилиям Федерации фехтования Украины а также моему обращению как члена Исполкома Международной федерации Ольгу Харлан допущено к командным соревнованиям на чемпионате мира", - написал он.

Гутцайт считает, что это справедливое и правильное решение. "Рассмотрение вопроса о дисквалификации отложено. Болеем за наших фехтовальщиц завтра", - написал министр.

Дисквалификация Ольги Харлан - главные новости

Как сообщал УНИАН, перед этим украинская саблистка Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду 2024 года.

27 июля Международная федерация фехтования дисквалифицировала Ольгу Харлан за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после матча на чемпионате мира в Италии.

Народный депутат Украины, чемпион Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк в интервью УНИАН отметил, что таким решением Международной федерации фехтования Харлан отстранили от соревнований на 60 дней, поэтому она могла пропустить командный турнир на этом чемпионате мира, и таким образом вообще упустить возможность выступить на Олимпийских играх в Париже в следующем году.

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