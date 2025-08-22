Как пишут СМИ, задержки со строительством снежного курорта в пустынных горах Саудовской Аравии ставят под угрозу проведение Азиатских зимних игр 2029 года.

Саудовская Аравия, которая должна была построить горнолыжный курорт в пустыне к Азиатским зимним играм 2029 года, проводит внутренние обсуждения по поиску альтернативных стран для проведения этого мероприятия. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета Financial Times.

Издание отметило, что чиновники обсудили возможность обращения к Южной Корее или Китаю с предложением перенести туда игры 2029 года. А игры в Саудовской Аравии провести еще через четыре года.

Там, в рамках мегапроекта Neom, должны были построить футуристический горнолыжный комплекс Trojena стоимостью 500 млрд долларов. Но он все еще находится на стадии строительства и сталкивается с инженерными и логистическими препятствиями. Несколько человек заявили газете, что бюджет комплекса надо вовремя увеличивать.

Однако в Neom заявили, что развитие мегапроекта, включая комплекс Trojena, продвигается "в соответствии с поэтапным планом, который подчеркивает международные стандарты, долгосрочную устойчивость и результаты, которые останутся в наследство. Работа над Trojena, круглогодичным горным курортом Neom, продолжается".

Как пишет издание, саудовцы присматриваются к Южной Корее и Китаю, поскольку обе страны недавно принимали крупные международные соревнования по зимним видам спорта и имеют необходимые объекты. В Пекине сказали газете, что Китай поддерживает Саудовскую Аравию в проведении этого издания Азиатских зимних игр и не знают о сложной ситуации. В Министерстве культуры, спорта и туризма Южной Кореи также заявили, что "не участвовали ни в каких обсуждениях с правительством Саудовской Аравии" относительно игр 2029 года.

Что известно о планах построить курорт Trojena

Комплекс Trojena будет расположен на высоте 2600 м над уровнем моря вблизи границы с Иорданией. Он позиционируется, как центр зимних видов спорта мирового класса. Там расположат отели, развлекательные заведения, поля для гольфа и пешеходные тропы.

Курорт будет включать 30 км горнолыжных трасс с искусственным снегом, которые будут работать с декабря по март. Снегопады в этом регионе редкие, поэтому горнолыжный курорт планировал полностью полагаться на искусственный снег. Его будут производить из воды, подаваемой из Акабского залива. Эта вода также будет наполнять искусственное озеро глубиной 140 м, которое обеспечит курорт всей необходимой водой.

Однако строительство главной опреснительной установки проекта еще не началось, что делает срок 2029 года чрезвычайно сжатым. Руководство Neom планировало начать наполнение озера уже в августе 2025 года.

Гибель олимпийской чемпионки в горах

Как писал УНИАН, во время восхождения в Гималаях трагически погибла олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер. Она попала под обвал. Партнерша, с которой они поднимались на вершину, смогла выжить и спуститься самостоятельно.

Тело Дальмайер не будут эвакуировать из-за риска для команды спасателей. Так завещала и сама спортсменка перед восхождением.

