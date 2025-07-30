Представители спортсменки детально объяснили причину.

Тело дважды олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира по биатлону Лауры Дальмайер, которая трагически погибла во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане, эвакуировать не будут.

Это связано с высоким риском для спасателей — из-за нестабильной обстановки, ухудшения погоды и камнепадов, пишет Welt. "Это было чётко выраженное и задокументированное волеизъявление Лауры Дальмайер — в подобном случае никто не должен рисковать жизнью ради её спасения или эвакуации тела. Она хотела, чтобы её останки остались в горах. Этого также хотят её близкие, которые просят уважать её последний выбор", - заявили ее представители.

Гибель Лауры Дальмайер - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что погибла она в период подъема на пик Лайла (6069 метров) в пакистанском хребте Каракорум, в результате камнепада на высоте 5700 м. На основе свидетельств ее напарницы и вертолетного облета, это произошло мгновенно.

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"Мы прощаемся с удивительным человеком. Лаура своей искренней и прямолинейной натурой обогатила нашу жизнь и жизни многих других. Она показала нам, что стоит бороться за свои мечты и цели, оставаясь при этом верной себе", - заявило ее семейство.

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