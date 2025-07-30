'Признаков жизни не обнаружено': в Гималаях пропала олимпийская чемпионка

Лаура Дальмайер исчезла в результате горного обвала. Вероятно, ее забрасывало камнями.

В результате горного обвала в Пакистане исчезла 31-летняя двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер, пишее Reuters.

По данным агентства, 28 июля Дальмайер поднялась на Laila Peak (6 069 м) в горном массиве Каракорум, когда ее накрыло камнями на высоте около 5 700 м.

Ее крепление сработало с партнершей Мариной Эвой, которая немедленно подала сигнал тревоги. Она сумела самостоятельно спуститься в базовый лагерь и выжить.

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В поиске задействованы вертолеты и наземные спасательные команды. Однако вертолеты не смогли приземлиться из-за плохих погодных условий и низкой видимости. Осмотр с вертолета 29 июля не обнаружил признаков жизни. СМИ пишут, что Лаура получила серьезные травмы.

Поисковая операция прекратилась вечером 29 июля из-за темноты, но на следующий день возобновилась с участием международной альпинистской команды и местных гидов.

"Она получила по меньшей мере тяжелые травмы. Признаков жизни пока не обнаружено", - говорится в пресс-релизе на официальных страницах Дальмайер в соцсетях.

Кто такая Лаура Дальмайер

Дальмайер завершила спортивную карьеру в 2019 году, имея в своем активе 2 золота Олимпийских игр 2018 и 7 титулов чемпионата мира

После завершения биатлонной карьеры она стала горным инструктором и участвовала в многочисленных альпинистских экспедициях, включая успешное восхождение на Great Trango Tower в июле этого года.

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