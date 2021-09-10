Звезда отечественной легкой атлетики Ярослава Магучих отреагировала на скандал связанный с фото, фигурантом которого она вновь стала. 19-летняя украинка во второй раз позировала в объятиях на одном снимке с россиянкой Марией Ласицкене. Эта фотография была сделана после финала сезона Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где Магучих выиграла серебряную медаль.
Ярослава написала текст в Instagram, в котором раскритиковала журналистов, а также пояснила, что ее обнимала на фото не россиянка, а австралийка.
"С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала про себя много чего интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!
Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать?
Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную черту в высоте?
Теперь относительно фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлить эти воспоминания!
И теперь кульминация: обнимает меня не Мария Ласицкене, а Никола МакДермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста.
Всем добра, а я ушла в отпуск", - высказалась Магучих.
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Скандал вокруг объятий Магучих из Ласицкене - что известно
- В августе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и ее российская коллега Мария Ласицкене сделали совместные фото после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио;
- Из-за объятий с россиянкой спортсменку Магучих вызвали "на ковер" в Министерство обороны;
Украинский каратист Горуна вступился за легкоатлетку Магучих и агрессивно заявил что спорт находится вне политики;
Беленюк также комментировал скандал с медалисткой Магучих и выступил против "травли ребенка";
Языковой омбудсмен говорил о скандале вокруг медалистки, что спортсмены должны "держать высокий уровень ответственности за страну";
Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион называла Магучих "биомусором";
Через несколько дней Магучих впервые прокомментировала фото с российской спортсменкой и подчеркнула, что в этом не было "политической позиции";
В НОК и ФЛАУ также говорили о "спорте вне политики" и вступались за Магучих, впоследствии к защите медалистки присоединился министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
Затем легкоатлетка дала развернутый комментарий и оправдалась тем, что обнималась с россиянкой "на эмоциях". Кроме этого, Магучих обратилась к украинцам в сети и отметила, что она "верна Украине";
В Министерстве обороны потом провели беседу с легкоатлеткой, а россиянка Мария Ласицкене заявила, что с уважением относится к Магучих и другим украинским спортсменкам;
Скандал закончился тем, что каратист Горуна рассказал об оскорблениях в свой адрес после сообщения в поддержку Магучих. Ему желали смерти.