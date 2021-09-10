Ярослава Магучих прокомментировала происхождение снимка после соревнований.

Звезда отечественной легкой атлетики Ярослава Магучих отреагировала на скандал связанный с фото, фигурантом которого она вновь стала. 19-летняя украинка во второй раз позировала в объятиях на одном снимке с россиянкой Марией Ласицкене. Эта фотография была сделана после финала сезона Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где Магучих выиграла серебряную медаль.

Ярослава написала текст в Instagram, в котором раскритиковала журналистов, а также пояснила, что ее обнимала на фото не россиянка, а австралийка.

"С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала про себя много чего интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!

Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать?

Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную черту в высоте?

Теперь относительно фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлить эти воспоминания!

И теперь кульминация: обнимает меня не Мария Ласицкене, а Никола МакДермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста.

Всем добра, а я ушла в отпуск", - высказалась Магучих.

Скандал вокруг объятий Магучих из Ласицкене - что известно

Автор: Артем Будрин