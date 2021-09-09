Похоже, легкоатлетка быстро забыла, какого шума наделали объятия с представителями РФ на Олимпиаде.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая совсем недавно попала в скандал из-за объятий с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио, вновь сфотографировалась с представительницей РФ. На этот раз к фото также присоединилась еще одна украинка - прыгунья в высоту Ирина Геращенко.

Совместным фото с украинками и россиянкой на своей странице в Instagram поделилась прыгунья из Австралии Элинор Паттерсон.

Интересно, что Магучих и Геращенко не стали хвастаться объятиями с россиянкой в своих социальных сетях. Однако фото со страницы Паттерсон все равно быстро разлетелось по сети. Теперь вокруг украинок назревает новый скандал.

Легкоатлетка и прыгунья из Украины сфотографировались с россиянкой в Швейцарии. Там они участвовали в финале Бриллиантовой лиги, который проходил в Цюрихе. Магучих получила второе место, а Геращенко - четвертое.

Как Украина не этот раз отреагирует на фото Магучих и Геращенко со спортсменкой из РФ - предсказать трудно.

Скандал вокруг объятий Магучих из Ласицкене - что известно

Автор: Полина Кузенко