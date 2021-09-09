Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая совсем недавно попала в скандал из-за объятий с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио, вновь сфотографировалась с представительницей РФ. На этот раз к фото также присоединилась еще одна украинка - прыгунья в высоту Ирина Геращенко.
Совместным фото с украинками и россиянкой на своей странице в Instagram поделилась прыгунья из Австралии Элинор Паттерсон.
Интересно, что Магучих и Геращенко не стали хвастаться объятиями с россиянкой в своих социальных сетях. Однако фото со страницы Паттерсон все равно быстро разлетелось по сети. Теперь вокруг украинок назревает новый скандал.
Легкоатлетка и прыгунья из Украины сфотографировались с россиянкой в Швейцарии. Там они участвовали в финале Бриллиантовой лиги, который проходил в Цюрихе. Магучих получила второе место, а Геращенко - четвертое.
Как Украина не этот раз отреагирует на фото Магучих и Геращенко со спортсменкой из РФ - предсказать трудно.
Скандал вокруг объятий Магучих из Ласицкене - что известно
- В августе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и ее российская коллега Мария Ласицкене сделали совместные фото после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио;
- Из-за объятий с россиянкой спортсменку Магучих вызвали "на ковер" в Министерство обороны;
Украинский каратист Горуна вступился за легкоатлетку Магучих и агрессивно заявил что спорт находится вне политики;
Беленюк также комментировал скандал с медалисткой Магучих и выступил против "травли ребенка";
Языковой омбудсмен говорил о скандале вокруг медалистки, что спортсмены должны "держать высокий уровень ответственности за страну";
Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион называла Магучих "биомусором";
Через несколько дней Магучих впервые прокомментировала фото с российской спортсменкой и подчеркнула, что в этом не было "политической позиции";
В НОК и ФЛАУ также говорили о "спорте вне политики" и вступались за Магучих, впоследствии к защите медалистки присоединился министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
Затем легкоатлетка дала развернутый комментарий и оправдалась тем, что обнималась с россиянкой "на эмоциях". Кроме этого, Магучих обратилась к украинцам в сети и отметила, что она "верна Украине";
В Министерстве обороны потом провели беседу с легкоатлеткой, а россиянка Мария Ласицкене заявила, что с уважением относится к Магучих и другим украинским спортсменкам;
Скандал закончился тем, что каратист Горуна рассказал об оскорблениях в свой адрес после сообщения в поддержку Магучих. Ему желали смерти.