Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / фото REUTERS
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отреагировала на заявления, сделанные после того, как в Украине разгорелся скандал из-за ее объятий и фото с Ярославой Магучих.
Ласицкене опубликовала комментарий в Instagram-stories.
"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним", - написала Ласицкене.
Также она добавила:
"На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев на этот счет больше не будет".
instagram.com/stories/lasitskene.maria
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Скандал вокруг Магучих и Ласицкене
- 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.
- Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка - флаг Олимпийского комитета России.
- В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.
- Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.
- Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказал свое мнение о критике в адрес Магучих. Он подчеркнул, что выступает против "травли 19-летнего ребенка".
- Также Магучих поддержал каратист Станислав Горуна.
- В НОК Украины и ФЛАУ также заступились за украинскую спортсменку.