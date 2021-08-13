Мария Ласицкене заявила, что с уважением относится к Ярославе Магучих и другим украинским спортсменкам.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отреагировала на заявления, сделанные после того, как в Украине разгорелся скандал из-за ее объятий и фото с Ярославой Магучих.

Ласицкене опубликовала комментарий в Instagram-stories.

"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним", - написала Ласицкене.

Также она добавила:

"На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев на этот счет больше не будет".

Скандал вокруг Магучих и Ласицкене

19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка - флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказал свое мнение о критике в адрес Магучих. Он подчеркнул, что выступает против "травли 19-летнего ребенка".

Также Магучих поддержал каратист Станислав Горуна.

В НОК Украины и ФЛАУ также заступились за украинскую спортсменку.

Автор: Антон Дударь