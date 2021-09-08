Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла четвертое место.

В швейцарском городе Цюрих прошел финал сезона Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко защищали честь Украины.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко по итогам сезона не заработала достаточно зачетных пунктов, чтобы соревноваться среди шести финалисток.

Олимпийская чемпионка из России Мария Ласицкене финишировала первой, взяв высоту 2,05 метра. Магучих стала серебряным призером с результатом 2,03 метра. Никола Макдермотт из Австралии заняла третье место с показателем 2,01 метра.

Геращенко покорила высоту 1.96 метра и финишировала четвертой.

Также в Цюрихе состоялся финал сезона Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину. Марина Бех-Романчук была единственной легкоатлеткой от Украины в этой дисциплине. 26-летняя украинка в последней попытке прыгнула на 6,75 метра и завоевала итоговое третье место. Опередили Марину сербская спортсменка Ивана Спанович (6,96 м) и представительница Швеции Хадди Сагнии (6,83 м).

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Автор: Артем Будрин