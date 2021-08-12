Ярослава Магучих объяснила, почему обнималась с россиянкой, и подчеркнула, что "верна Украине".

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих обратилась к украинцам после критики в свой адрес из-за фото и объятий с россиянкой на Олимпиаде в Токио.

Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

"Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде - мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль!

Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир. Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать рядам военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью!

Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее", - написала Магучих.

Скандал вокруг Магучих и Ласицкене

19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка - флаг Олимпийского комитета России.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали объятия Магучих с россиянкой. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Также заместитель главы Минобороны подтвердила, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Магучих действительно является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказал свое мнение о критике в адрес Магучих. Он подчеркнул, что выступает против "травли 19-летнего ребенка".

Также Магучих поддержал каратист Станислав Горуна.

В НОК Украины и ФЛАУ также заступились за украинскую спортсменку.

Автор: Антон Дударь