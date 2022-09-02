Во время матча на US Open Рафаэль Надаль нечаянно получил удар в лицо отскочившей ракеткой.

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль ударил себя по лицу ракеткой во время матча второго круга турнира серии "Большого шлема" US Open-2022 против Фабио Фоньини.

В четвертом сете Надаль пытался дотянуться до мяча, отбил его, но ракетка ударилась о корт и отскочила ему в нос. У третьей ракетки мира началось кровотечение, ему потребовалась помощь врача. После того как ему оказали помощь, он вернулся на корт.

"Сначала немного кружилась голова, было немного больно. Но все в порядке. Не надо раздувать из этого историю. Просто получился сильный удар. Сначала я подумал, что сломал нос, было очень больно. И появилось ощущение, что я как будто выпал из мира.

Сейчас кажется, что нос не сломан. Я пока не знаю. Но он распухает. В каком-то смысле я это заслужил за то, что плохо играл. Нет, я шучу. Иногда так бывает", - сказал Надаль на пресс-конференции после игры.

Момент удара:

— Ojo de Halcón (@OjodeHalcon21) September 2, 2022

Добавим, что Рафаэль Надаль победил итальянца Фабио Фоньини со счетом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. В следующем раунде испанец встретится с Ришаром Гаске из Франции.

Обзор матча:

Надаль выиграл 21-й матч подряд на турнира серии "Большого шлема". В этом году Рафа выиграл Australian Open, Ролан Гаррос и дошел до полуфинала Уимблдона, где снялся с матча против Ника Кирьоса из-за проблем с мышцами живота.

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также эту и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

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US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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