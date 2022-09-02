Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль ударил себя по лицу ракеткой во время матча второго круга турнира серии "Большого шлема" US Open-2022 против Фабио Фоньини.
В четвертом сете Надаль пытался дотянуться до мяча, отбил его, но ракетка ударилась о корт и отскочила ему в нос. У третьей ракетки мира началось кровотечение, ему потребовалась помощь врача. После того как ему оказали помощь, он вернулся на корт.
"Сначала немного кружилась голова, было немного больно. Но все в порядке. Не надо раздувать из этого историю. Просто получился сильный удар. Сначала я подумал, что сломал нос, было очень больно. И появилось ощущение, что я как будто выпал из мира.
Сейчас кажется, что нос не сломан. Я пока не знаю. Но он распухает. В каком-то смысле я это заслужил за то, что плохо играл. Нет, я шучу. Иногда так бывает", - сказал Надаль на пресс-конференции после игры.
Момент удара:
— Ojo de Halcón (@OjodeHalcon21) September 2, 2022
Добавим, что Рафаэль Надаль победил итальянца Фабио Фоньини со счетом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. В следующем раунде испанец встретится с Ришаром Гаске из Франции.
Обзор матча:
Надаль выиграл 21-й матч подряд на турнира серии "Большого шлема". В этом году Рафа выиграл Australian Open, Ролан Гаррос и дошел до полуфинала Уимблдона, где снялся с матча против Ника Кирьоса из-за проблем с мышцами живота.
US Open-2022: трансляция
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US Open-2022: главное
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.
- Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.
- Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.