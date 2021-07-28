Украинская сборная завершила день без медалей

На Олимпиаде в Токио завершился пятый день соревнований. В этот день украинская сборная завоевать медали не смогла, из-за чего выпала за пределы топ-50 медального зачета Игр.

Стоит отметить, что 28 июля лишь трое украинцев теоретически могли побороться за медали.

Итоги выступления украинских спортсменов 28 июля

Теннис

Элина Свитолина переписала историю Украины, обыграв итальянку и пробившись в полуфинал теннисного турнира. Она стала первой украинкой, которая сыграет в полуфинале Олимпиады.

Сестрам Людмиле и Надежде Киченок продолжить борьбу за медали в парном разряде не удалось. Они выбыли в 1/4 финала, проиграв дуэту из ОКР.

Гребля

Украинка Виктория Ус пробилась в полуфинал Олимпиады в гребном слаломе на каноэ. Она квалифицировалась в полуфинал с 13-м результатом (119,05 секунды) во втором заезде. Полуфиналы и финал пройдут 29 июля.

В академической гребле Игорь Хмара и Станислав Ковалев стали четвертыми в полуфинальном заплыве. Они лишились шансов на медали, а 29 июля в финале Б разыграют места с 7-го по 12-е.

Дзюдо

Украинец Кеджау Ньябали успешно преодолел 1/16 финала, но был дисквалифицирован в поединке 1/8 финала против представителя Узбекистана. По мнению Нейбали, его наказали несправедливо.

Стрельба из лука

Вероника Марченко сперва сотворила сенсацию, победив в 1/32 финала чемпионку мира, но уже в следующем раунде выбыла из борьбы, уступив кореянке. Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова, а также Алексей Гунбин проиграли в первом раунде.

В командных соревнованиях сборная Украины уступила лучницам из ОКР на стадии 1/8 финала.

Спортивная гимнастика

Илья Ковтун и Петр Пахнюк остались за пределами топ-10 в финале индивидуального многоборья. Дебютант Олимпийских игр Ковтун показал 11-й результат, набрав 83,797 баллов, а Пахнюк стал 19-м (81,265).

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Антон Дударь