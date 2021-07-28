Веронике Марченко не удалось развить свой успех.

Украинская лучница Вероника Марченко сотворила сенсацию на Олимпийских играх в Токио, победив чемпионку мира, но следом выбыла из борьбы.

На стадии 1/32 финала Марченко победила представительницу Китайского Тайбэя Лэй Цзянь-ин, которая в 2019 году выигрывала чемпионат мира в индивидуальных и командных соревнованиях.

Украинка выиграла у соперницы со счетом 6:4.

К сожалению, развить успех Марченко не удалось. Уже на следующей стадии - в 1/16 финала - она уступила представительнице Южной Кореи Кан Чаен - 1:7.

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Еще три украинки покинули соревнования на стадии 1/32 финала. А в командных соревнованиях женская сборная Украины вылетела в 1/8 финала.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Антон Дударь