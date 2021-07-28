Вероника Марченко / фото REUTERS

Украинская лучница Вероника Марченко сотворила сенсацию на Олимпийских играх в Токио, победив чемпионку мира, но следом выбыла из борьбы.

На стадии 1/32 финала Марченко победила представительницу Китайского Тайбэя Лэй Цзянь-ин, которая в 2019 году выигрывала чемпионат мира в индивидуальных и командных соревнованиях.

Украинка выиграла у соперницы со счетом 6:4.

К сожалению, развить успех Марченко не удалось. Уже на следующей стадии - в 1/16 финала - она уступила представительнице Южной Кореи Кан Чаен - 1:7.

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Еще три украинки покинули соревнования на стадии 1/32 финала. А в командных соревнованиях женская сборная Украины вылетела в 1/8 финала.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Антон Дударь