Элина Свитолина - первая украинка, которая сыграет в полуфинале одиночного разряда Олимпиады, а сестры Киченок покинули Игры.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.

В матче 1/4 финала Свитолина, которая посеяна под четвертым номером, победила соперницу из Италии Камилу Джорджи (№61 в рейтинге WTA).

Матч завершился по итогам двух сетов - 6:4, 6:4.

"Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат", - отметила Свитолина после матча.

За выход в финал Свитолина сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой (№42 WTA), которая прошла в полуфинал после первого сета матча с Паулой Бадосой - испанке стало плохо из-за жары.

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Людмила и Надежда Киченок в парном разряде не смогли пробиться в полуфинал. В 1/4 финала они уступили представительницам ОКР Веронике Кудерметовой и Елене Весниной - 2:6, 1:6

Элина Свитолина: исторический выход в полуфинал

Элина Свитолина стала первой украинкой, которая вышла в полуфинал Олимпиады в одиночном разряде. Никогда ранее представители Украины ни в женском, ни в мужском теннисе не играли в полуфинале в одиночном разряде.

Предыдущий рекорд принадлежал также Свитолиной - на Играх в Рио в 2016 году она дошла до четвертьфинала.

В парном разряде сестры Бондаренко играли в полуфинале Пекина-2008, уступив сестрам Уильямc.

Автор: Антон Дударь