Дзюдоист Кеджау Ньябали считает, что его наказали несправедливо.

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали был дисквалифицирован в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.

Ньябали прошел стадию 1/16 финала, но в следующем раунде провел неправильный, по мнению судей, болевой прием против Довлата Бобонова из Узбекистана, за что получил дисквалификацию. Бобонов всем своим видом показывал, что украинец нанес ему травму.

Украинский спортсмен считает, что его дисквалифицировали несправедливо, передает страница "Так Олімпіаді" в Facebook.

"Я не наносил сопернику травму. Я прекрасно понимал ценность этого поединка и я был собран. На хансоку я никогда бы не пошел и не позволил бы себе такого нарушения. Уверяю вас, я сознательно давал ему место для маневра, я давал ему вывести руку, локоть. Я не работал по локтю и ниже. Вы же все видели", - сказал Ньябали.

Украинца возмутило то, как его соперник отреагировал на прием:

"Это была борьба, но честная борьба. А мой соперник так начал кричать, так закричал, это было давление на арбитров. Известный спортсмен, вице-чемпион мира и так громко кричит".

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"Я столько времени готовился к этой Олимпиаде. Я отдал столько сил. Мы так хорошо работали и хорошо подготовились. Мне сейчас очень плохо. Просто больно", - подытожил Ньябали.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Антон Дударь